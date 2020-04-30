Sirenler iftar ve sahur için çalıyor
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Sirenler iftar ve sahur için çalıyor

Sirenler iftar ve sahur için çalıyor Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde imsak ve iftar vakitlerini siren sesiyle bildirme geleneği bu yılki Ramazan Ayı'nda da devam ediyor.

Sirenler iftar ve sahur için çalıyor
30.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:03

Sirenler iftar ve sahur için çalıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde imsak ve iftar vakitlerini siren sesiyle bildirme geleneği bu yılki Ramazan Ayı'nda da devam ediyor. 50 yılı aşkın süredir Bigadiç Belediyesi'nin uygulamasıyla orucun başlama ve bitiş saatleri siren sesiyle duyuruluyor.

Bigadiç'te siren sesiyle imsak ve iftar vakitlerinin duyurulmasının bir gelenek olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İsmail Avcu bu geleneği sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Eşref Sarıkurt: "Siren geleneği yıllardır sürüyor"

Bigadiç Belediyesi'nde görevli Eşref Sarıkurt 20 yıldan bu yana Ramazan aylarında sireni kendisinin çalıştırdığını söyleyerek, "21 yıldır Bigadiç Belediyesinde çalışıyorum. Yaklaşık 20 yıldan beri de bu siren işini yapıyorum. Bigadiç halkını iftara ben davet ediyorum, sahura da ben kaldırıyorum. İnsanlar benim çaldığım sirenle imsakta oruçlarına başlıyor, yine benim çaldığım sirenle oruçlarını açıyorlar. Bu siren daha önce itfaiye aracında kullanılıyormuş. İtfaiye araçları yangına giderken bu sireni çalarak giderlermiş. Ondan sonra bu serine ilçemiz belediyemizde, belediye hoparlörlerinden çalarak Bigadiç halkımızı iftara ve sahura kaldırmak için uygulama başlatılmış. Günümüzde ise bunu devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı İsmail Avcu: "Oruçlarımızı siren sesiyle açıyoruz"

Belediye Başkanı İsmail Avcu ise siren uygulamasıyla ilçede oruca başlandığını ve orucun açıldığını belirterek, "Ramazan'a kavuşturan rabbime binlerce kez şükürler olsun. Biz Bigadiç ilçesi olarak her zaman olduğu gibi yine Ramazan davulumuzla, sahur ve iftar sirenlerimizle Ramazan'ımızı eda ediyoruz. Allah birlik, beraberlik ve huzur içinde nice Ramazanları yaşamayı nasip etsin" dedi.

(ÖK-BD-İHS)

Sirenler iftar ve sahur için çalıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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