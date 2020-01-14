Sirena Marine'in yeni modelleri görücüye çıkıyor

14.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:41

Tekne ve motor yatları Avrupa'dan, Amerika'ya, Japonya'dan İsveç'e, Dubai'den İspanya'ya kadar dünyanın çok farklı bölge ve ülkelerindeki deniz tutkunları tarafından tercih edilen Sirena Marine, 18-26 Ocak 2020 tarihlerinde, Almanya Düsseldorf'ta bu yıl 51'incisi düzenlenecek uluslararası yat fuarı Boot Düsseldorf 2020'ye, toplam 823 m2'lik alanda sergileyeceği üç ayrı modeliyle katılıyor.





Sirena Marine, Cannes'da lansmanını yaptığı yeni amiral gemisi Sirena 88'i Düsseldorf'ta ilk kez karada sergileyecek. Sirena 88'in tasarımı, dünyaca ünlü tasarımcılar German Frers ve Cor D. Rover'ın imzasını taşıyor.





Sirena Marine ayrıca dünyanın en eski ve en kapsamlı kara fuarı Boot Düsseldorf'ta ilk kez sergilenecek Sirena 58, yelkenlide ise Euphoria 54 ile yer alarak deniz tutkunlarının gönlünü fethedecek.





Sınıfının en geniş teknesi Sirena 88





Karada ilk kez Boot Düsseldorf'ta sergilenecek Sirena 88; lüks, performans ve eğlenceyi 27 metrelik bir tekne hacminde buluşturuyor. Sirena Marine'in mükemmeliyetçi üretim kalitesini de gözler önüne seriyor. Sınıfının en geniş teknesi olan Sirena 88, yükseltilmiş kaptan köşkü, 5 kamarası ve panoramik manzaraya sahip 1 ana kamarasıyla ile olağanüstü bir hacme sahip. Yerden tavanın yarısına kadar yükselen cam paneller kamaralara benzersiz bir aydınlık veriyor.





Ana güvertedeki yemek masasında 10 kişi ağırlanabiliyor, kıç tarafındaki oturma grubu ise yine konuklarla zaman geçirmek için birebir. Ön güvertedeki güneşlenme alanı tekneyi lüks bir beach club'a dönüştürüyor. Kokteyl masası, yemek masası, barı ve opsiyonel jakuzisiyle Sirena 88'in flybridge'i ise başlı başına bir sosyalleşme alanı.





Sirena 88'in verimli ve güçlü performansının altında yüksek teknoloji var. Daha hafif bir gövde ve daha dengeli bir seyir için karbon fiber ile üretildi. Maksimum hızı 25 knot'a kadar çıkabilen Sirena 88'in, 9 knot'ta 2,100 deniz miline ulaşması hedefleniyor. Üstelik bu gücüne rağmen, bu boyda bir teknede rastlanamayacak bir sessizliğe de sahip.

Boot Düsseldorf'ta ilk kez sergilenecek olan Sirena 58, eşsiz doğa manzaralarını gözler önüne seren geniş dış yüzey alanlarına ve gerek kabinleri, gerek salonuyla daha ferah iç alanlara sahip. Sirena 58 yatlarında iki ve üç kabinli olmak üzere iki farklı versiyon bulunuyor. İki kabinli versiyon her birinin ayrı banyosu bulunan iki geniş master kabine sahip. Düsseldorf'ta sergilenecek üç kabinli Sirena 58 modeli ise farklı yerleşim planına sahip iki versiyonu bulunuyor. İlk versiyonda master kabin teknenin orta kısmında yer alıyor. Pruvada iki adet çift kişilik odası ve sol borda da üçüncü bir çift kişilik kabini bulunuyor. Üç kabinli Sirena 58'in farklı yerleşim planlı ikinci versiyonunda ise güverteden pruvadaki geniş master kabine doğrudan geçiş sağlanıyor. Yatın orta kısmında iki çift kişilik kabin daha bulunuyor. Her iki versiyonda da tüm kabinlerin kendine ait banyosu var. Eşsiz doğa manzaralarını gözler önüne seren geniş dış yüzey alanlarına ve gerek kabinleri gerek salonuyla daha ferah iç alanlara sahip olan Sirena 58, güncellenmiş motorlarıyla hem rakiplerinden daha güçlü, hem de daha fazla emniyet ve kusursuz performans sunabiliyor.





