Sirena Marine, Avustralya ve Rusya pazarlarına demir attı
Türkiye'den dünyaya açılan küresel bir markalardan biri olmayı hedefleyen Sirena Marine, Avustralya, Yeni Zelanda ve Rusya pazarlarında yaptığı yeni distribütörlük anlaşmalarıyla global arenada büyümeye devam ediyor.
17.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:23
Türkiye'den dünyaya açılan küresel bir markalardan biri olmayı hedefleyen Sirena Marine, Avustralya, Yeni Zelanda ve Rusya pazarlarında yaptığı yeni distribütörlük anlaşmalarıyla global arenada büyümeye devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com