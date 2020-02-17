Sirena Marine, Avustralya ve Rusya pazarlarına demir attı

17.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:23

Türkiye'den dünyaya açılan küresel bir markalardan biri olmayı hedefleyen Sirena Marine, Avustralya, Yeni Zelanda ve Rusya pazarlarında yaptığı yeni distribütörlük anlaşmalarıyla global arenada büyümeye devam ediyor.