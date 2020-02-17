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Sirena Marine, Avustralya ve Rusya pazarlarına demir attı

Türkiye'den dünyaya açılan küresel bir markalardan biri olmayı hedefleyen Sirena Marine, Avustralya, Yeni Zelanda ve Rusya pazarlarında yaptığı yeni distribütörlük anlaşmalarıyla global arenada büyümeye devam ediyor.

17.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:23
Sirena Marine, Avustralya ve Rusya pazarlarına demir attı

'den dünyaya açılan küresel bir markalardan biri olmayı hedefleyen Sirena Marine, , ve pazarlarında yaptığı yeni distribütörlük anlaşmalarıyla global arenada büyümeye devam ediyor.

Kaynak: Dunya.com

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