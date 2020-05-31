Siren sesinden korkan Elif Yaren'e jandarmadan sürpriz doğum günü
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Siren sesinden korkan Elif Yaren'e jandarmadan sürpriz doğum günü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, jandarma aracının siren sesinden korkarak sedirin altına saklanan 4 yaşındaki Elif Yaren'e ekipler, doğum günü sürprizi yaptı.

Siren sesinden korkan Elif Yaren'e jandarmadan sürpriz doğum günü
31.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:14

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, jandarma aracının siren sesinden korkarak sedirin altına saklanan 4 yaşındaki Elif Yaren'e ekipler, doğum günü sürprizi yaptı.

İstanbul'da yaşayan annesi ve babası tarafından Kovid-19 sürecinde kreşler kapanınca kırsal Salur Mahallesi'ndeki dedesi ve babaannesinin yanına bırakılan Elif Yaren Özmen, İlçe Jandarma Komutanlığı Salur Karakoluna ait aracın sirenin sesinden korkarak evinin bahçesinde bulunan sedirin altına saklandı.

Küçük kızın korktuğunu anlayan görevliler aracı durdurup, dedesi emekli polis memuru Fahri Özmen'in kapısını çaldı.

Dede Özmen, ekiplere bugün doğum günü olan torununun siren seslerinden korktuğunu anlattı.

Salur Jandarma Karakolu ekibi de bir pasta alıp Elif Yaren'in oturduğu eve gelerek birlikte yaş gününü kutladı.

Elif Yaren'le sohbet ederek oynayan görevliler, jandarma aracına bindirip mahallede gezdirdikleri küçük kıza siren de çaldırdı.

Sürpriz karşısında çok mutlu olan Elif Yaren Özmen, gazetecilere, artık siren sesinden korkmayacağını ve jandarma ağabeylerini çok sevdiğini söyledi.

Yaren'in dedesi Fahri Özmen ise, "Sağ olsunlar torunumla uzun süre vakit geçirdiler, siren sesi korkusunu yenmesini sağladılar. Yaren çok ama çok mutlu oldu, bir ara gözleri doldu. Kendilerine torunum adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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