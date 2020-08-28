Siren sesinden korkan 3 yaşındaki Ömer'e, polis sürprizi
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Siren sesinden korkan 3 yaşındaki Ömer'e, polis sürprizi

Siren sesinden korkan 3 yaşındaki Ömer'e, polis sürpriziADANA'da, koronavirüs salgınını engellemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında cadde ve sokaklarda devriye gezen polis araçlarının sirenlerinden korkan 3 yaşındaki Ömer El'in korkusunu yenmek için doğum günü etkinliğine...

28.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:19

Siren sesinden korkan 3 yaşındaki Ömer'e, polis sürprizi

ADANA'da, koronavirüs salgınını engellemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında cadde ve sokaklarda devriye gezen polis araçlarının sirenlerinden korkan 3 yaşındaki Ömer El'in korkusunu yenmek için doğum günü etkinliğine polisler katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaşan 3 çocuk annesi Fatma El, küçük oğlu Ömer'in, koronavirüs salgınını engellemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında cadde ve sokaklarda devriye gezen polis araçlarından çalınan sirenlerden korktuğu söyledi. Anne, Ömer'in bu korkusunu yenmesi için evde yapılacak doğum günü etkinliğine polisleri davet etti. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, animatör 'maskot' polisle ailenin oturduğu Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne geldi. Ömer'e, polis üniforması ve çocuk polis kimlik kartı getiren ekipler, aileyle birlikte hazırlanan doğum günü pastasını üfledi.

Gelen ekiplere teşekkür eden anne Fatma El, "Televizyonlarda sokakta oynayan çocukların polisi görünce kaçması onu çok etkiledi. Biz de aile olarak, oğlumuzun doğum gününde 112 İhbar Hattı'nı arayarak bu durumu anlattık. Ekipler bizi kırmadı, hediyeler getirerek Ömer'le sohbet ettiler. Unutulmayacak bir gün yaşadık. Umarım, Ömer artık polislerden korkmayacak" dedi.

El ailesi, daha sonra polislerle birlikte kesilen doğum günü pastasını yedi.

Siren sesinden korkan 3 yaşındaki Ömer'e, polis sürprizi

Kaynak: DHA

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