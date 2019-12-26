Siren çaldı, korumaları Netanyahu'yu sahneden indirdi

26.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:16

Seçim çalışması kapsamında katıldığı mitingde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sirenlerin çalması sonrası korumaları tarafından sahneden indirildi.

Aşkelon şehrinde füze saldırısına karşı çalan siren sırasında kürsüde konuşmakta olan Netanyahu hemen sahneden indirildi. Korumaları Netanyahu ve eşini sığınağa götürdü. Netanyahu bir süre sonra tekrar salona gelerek programına devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Netanhayu'nun salondan çıkarılması

Tekrar salona gelişi

Kaynak: DHA