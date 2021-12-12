Şirehan Otel Genel Müdürlüğüne Ercüment Ünal atandı

GAZİANTEP (İHA) - Dünyanın en büyük kervansaray oteli olma özelliğiyle Gaziantep kültürü ve turizminin gelişmesinde önemli bir misyona sahip olan Şirehan Otel'in Genel Müdürlüğüne turizm sektörünün önemli isimlerinden birisi olan Ercüment Ünal atandı.

Tarihi İpek Yolu üzerindeki en büyük kervansaray oteli olan tarihi Şirehan Otel dünyanın dört bir yanından gelen konuklarını tarihi dokusu içerisinde ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını devam ettiren Şirehan Otel'de genel müdürlük görevine sektörün önde gelen isimlerinden birisi olan Ercüment Ünal atandı. Turizm ve otelcilik alanında Türkiye'nin birçok saygın otelinde işletme müdürlüğü, genel koordinatörlük ve genel müdürlük görevlerini üstlenerek sektördeki kariyerini sürekli geliştiren Ünal, Gaziantep'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek kentin en önemli kültür miraslarından birisi olan Şirehan Otel'de görev yapmanın kendisi için mesleki kariyerinde farklı bir dönüm noktası olduğunu sözlerine ekledi.

Ünal, yaptığı değerlendirmede, "Dünyanın en önemli kültür miraslarından birisi olan böylesine nadide bir kültür abidesinde bulunmak ve görev almak elbette mesleki kariyerimde önemli bir dönüm noktasıdır. Şirehan Otel'de inanılmaz güzel bir kadro var. Her gün konuklarımızı en iyi şekilde ağırlamak ve Gaziantep kültürünün tanıtımına katkı sağlamak için çaba gösteren bu büyük kadro ile birlikte bizler de mesleki deneyimlerimizi birleştirerek dünya çapında bir isme sahip olan Şirehan'da hizmet kalitesini en süt noktaya taşımaya çalışacağız" dedi. - GAZİANTEP