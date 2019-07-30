Şire Pazarı'nın sorunları konuşuldu

Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında Şire Pazarı'nın sorunları ve çözümleri noktasında alınacak tedbirler ve önlemlerle ilgili toplantı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin ticareti ve ekonomisi için önemli bir değer taşıyan kayısının güvenli bir şekilde ticaretinin yapılabilmesi, hak ettiği yüksek katma değeri kazanabilmesi ve marka değerini arttırılması noktasında önemli ve mekan olan Şire Pazarı'nın sorunları toplantıda konuşuldu.

Ayrıca pazarın gerek fiziksel, gerekse işlevsel özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik yapılabileceklerin ele alındığı toplantıda esnafların sorunlarını çözmek, yaşanabilecek aksaklıkları gidermek için oluşturulabilecek mekanizmalar görüşüldü.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tahir Macit, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA