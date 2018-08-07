Sırdırgı'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, içerisinde yolcu bulunmayan otobüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1 kadın ve 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Sındırgı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Emendere'den Sındırgı istikametine giden ve içerisinde yolcu bulunmayan B.A. yönetimindeki 10 HF 257 plakalı otobüs, virajlı yolda Ramazan Komaş yönetimindeki 10 ZG 233 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Ayşe Kaçmaz ve 7 yaşındaki Yiğit Miraç Analık olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Komaş ile Ramile Analık ise yaralandı. Sındırgı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. - Balıkesir