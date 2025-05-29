Kamuoyunda Şırdancı Mehmet lakabıyla tanınan Mehmet Çubuk, eşini darbettiği iddiasıyla emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Peki, Şırdancı Mehmet evli mi, eşi kim?

ŞIRDANCI MEHMET EVLİ Mİ?

Evet, Şırdancı Mehmet evlidir. Eşinin adı ise açıklanmadı.

ŞIRDANCI MEHMET KİMDİR?

Gerçek adı Mehmet Çubuk olan, sosyal medyada "Şırdancı Mehmet" ismiyle tanınan fenomen isim, 1979 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Yemek yarışmalarıyla tanınan Çubuk, özellikle şırdan üzerine uzmanlığı ve sosyal medya videoları sayesinde büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. İstanbul'da yaşamakta ve restoran işletmeciliği yapmaktadır.