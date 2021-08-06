"Sırdan Gizli Kaligrafi Sergisi" Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu
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"Sırdan Gizli Kaligrafi Sergisi" Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu

'Sırdan Gizli Kaligrafi Sergisi' Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğine gerçekleştirilen "Sırdan Gizli Kaligrafi Sergisi" Nevmekan Bağlarbaşı Galeri'de kapılarını açtı.

Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğine gerçekleştirilen "Sırdan Gizli Kaligrafi Sergisi" Nevmekan Bağlarbaşı Galeri'de kapılarını açtı.

Sergide, Bünyamin Kınacı ve Mehtap Kocaağa'nın klasik, modern ve soyut kaligrafi alanlarında ortaya çıkardıkları çalışmalara yer verildi.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, açılışta yaptığı konuşmada Üsküdar'ın güzel bir ilçe ve bir açık hava müzesi olduğunu belirterek, "Ülkemiz bir buçuk yıldır pandemiyle uğraşıyor. Sadece ülkemiz değil dünyamız da uğraşıyor. Kültüre, sanata bakışımızı ve bu çalışmalarımızı belli ölçülerde devam ettirdik. Bu yaz aylarında etkinliklerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Sanatçı Mehtap Kocaağa, Üsküdar Belediyesi'nin desteğiyle açılan sergide "Kaligrafi" başlığı altında farklı eserlerin yer aldığını söyledi.

Sergini ismine ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaağa, "Biz insanoğlunun çok kavrayamadığı fakat kabul ettiği bir dönemden geçiyoruz. İşlerimize de bunları yansıtmaya çalıştık. Kiminin dokusunda, kiminin renginde, kiminin yazısında ve lekesinde çok farklı tatlar, heyecanlar ve sırlar keşfedeceksiniz." ifadesini kullandı.

Sanatçı Bünyamin Kınacı ise kaligrafiyle yola çıktıklarını, eserleri ortaya koyarken diğer kültür sanat dallarından da istifade etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kınacı, "Diğer sanat eserlerini de kaligrafiyle bütünleştirdiğimiz zaman çok farklı tatlar, çok farklı sırlar keşfettik. Ümit ederim ki sizler de eserlerimizdeki lekelerden, renklerden ve harflerden farklı sırlar keşfedersiniz." dedi.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği sergi açılışında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, sanatçı Bünyamin Kınacı ve Mehtap Kocaağa'ya plaket takdim etti.

Güzel yazı sanatının çağdaş sanatla yorumlandığı çalışmaların sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi, 12 Eylül'e kadar açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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