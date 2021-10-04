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"Şırdan" altın çağını yaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskiden gariban yemeği olan ancak son dönemde lüks hale giren şırdan, altın çağını yaşıyor.

ADANA (İHA) - Eskiden gariban yemeği olan ancak son dönemde lüks hale giren şırdan, altın çağını yaşıyor. 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi şırdanda ürün bolluğu yaşanıyor.

Türkiye'deki birçok mezbahada günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana'ya getiriliyor. Başka şehirlerden Adana'ya çiğ şırdan getirilmesine rağmen, zaman zaman kesimlerin azalması nedeniyle talebi karşılamakta sıkıntı yaşanıyor.

Ancak pandemi döneminde restoran ve lokantaların birçoğu kapalı olduğundan şırdanlar şoklanarak saklandı. Normalleşmeye dönülmesiyle işletmelere et yetiştirmek için kentte koyun kesimi de artınca şırdan stokları arttı.

"Şırdanlar Adana'dan diğer illere gönderiliyor"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, şırdanın artık Adana ile özleşen bir yemek olduğunu söyleyerek, "Talep çok. Şırdanı esnaflarımız diğer illerden getiriyor. Toplama halinde satılıyor. Türkiye'deki bütün şırdanlar Adana'da toplanıyor ve daha sonra gerekli dezenfekte işlemleri yapılıyor. Bunun ardından da pişirilmiş halde Adana'dan diğer illere gönderiliyor" diye konuştu.

"İşlerimiz çok güzel"

Pandemi başlamadan önce her ay il il gezip şırdan aradığını belirten şırdancı Emin Kertiş ise şu anda bir sorun yaşamadıklarını belirtti. Şırdanın altın çağını yaşadığını söyleyen Kertiş, "Bu sene mutluyuz. Kesimler bol. Ürünlerimizi stokladık. 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi de mutluyuz. Türkiye'yi karşılamak için hazırız, herkesi bekliyoruz. İşlerimiz çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kargoyla şırdan gönderdiğini de aktaran Emin Kertiş, "Yapılan haberler ve sosyal medya sayesinde ürünlere talep oldukça fazla. Türkiye'nin her yerinden şırdan istiyorlar ve onlara kargoyla ulaştırıyoruz. Yurt dışından da çok talep var ama gıdanın yasak olması nedeniyle oraya gönderim sağlayamıyoruz. Gelen vatandaşlar el bavulunda kendileri götürüyor. Şırdan altın çağını yaşıyor. Herkesi bu lezzetleri tatmak için Adana'ya bekliyoruz" dedi.

Her koyundan bir tane çıkan ve çiğ olarak tanesi 8-10 lira arasında satılan şırdan, pişmiş olarak ise 15-20 lira arasında satılıyor. - ADANA

Şırdan altın çağını yaşıyor

Şırdan altın çağını yaşıyor

Şırdan altın çağını yaşıyor

Şırdan altın çağını yaşıyor

Şırdan altın çağını yaşıyor

Şırdan altın çağını yaşıyor

Şırdan altın çağını yaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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