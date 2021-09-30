Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin düşürülmesi için anlaşma sağlandı - Haberler
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Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin düşürülmesi için anlaşma sağlandı

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin düşürülmesi için anlaşma sağlandı

Avrupa Birliği (AB), Sırbistan ile Kosova arasında taşıtların sınır geçişleri nedeniyle birkaç haftadır devam eden gerginliğin düşürülmesi için taraflar arasında anlaşma sağlandığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Sırbistan ile Kosova arasında taşıtların sınır geçişleri nedeniyle birkaç haftadır devam eden gerginliğin düşürülmesi için taraflar arasında anlaşma sağlandığını bildirdi.

AB'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, Kosova'nın 20 Eylül'de Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin vermemesiyle başlayan gerginliğin azaltılması amacıyla AB'nin ara buluculuğunda Sırp ve Kosovalı yetkililer arasında iki gündür süren müzakerelerin, anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

Lajcak'ın sosyal medyadan paylaştığı 3 maddelik anlaşma metnine göre, Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına gönderilen özel polis birlikleri 2 Ekim'den itibaren karşılıklı ve eş zamanlı çekilecek.

Çekilme öncesinde bu iki sınır kapısına NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) konuşlandırılacak. KFOR, güvenli bir ortamın ve hareket özgürlüğünün sağlanması amacıyla burada yaklaşık iki hafta kalacak.

Ayrıca kalıcı bir çözüm bulunana kadar geçici tedbir olarak 4 Ekim'den itibaren araçlara "çıkartma" yapıştırılacak.

Araç plakası meselesine AB standartları ve uygulamalarına uygun kalıcı bir çözüm bulunması için AB başkanlığında, Kosovalı ve Sırp yetkililerin dahil olacağı bir çalışma grubu oluşturulacak. Çalışma grubu ilk toplantısını 21 Ekim'de Brüksel'de yapacak ve 6 ay içinde kalıcı çözüm için ilk bulgularını bir rapor olarak sunacak.

Kosova ile Sırbistan arasındaki "plaka" sorunu

Kosova İçişleri Bakanlığı, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülke sınırlarından geçmek isteyen Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin verilmediğini ve ülkeye giren araçlara geçici Kosova plakası verileceğini duyurmuştu.

İki ülke arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının 15 Eylül'de süresinin dolduğuna işaret edilen açıklamada, ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağı kaydedilmişti. Açıklamada, geçici plakaların araçların ön ve arka camına yerleştirildiği, gerçek plakaların ise söküldüğü ifade edilmişti.

Sırbistan, Kosova'nın plaka kararına oldukça sert tepki gösterdi ve ordu birliklerini Kosova sınırına konuşlandırdı. Kosova'nın da polis birlikleri sınırda konuşlanmıştı. Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına giden yol Kosovalı Sırp protestocular tarafından kurulan barikatlarla kapatılmıştı.

Gerginliğin artması üzerine AB ve NATO'dan diyalog ve tansiyonu düşürme çağrıları gelmişti.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin düşürülmesi için anlaşma sağlandı - Haberler
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