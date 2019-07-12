Sırbistan ve Karadağ'da 'sünnet' coşkusu

Boşnak çocukları bu özel günlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ve bölge protokolü de yalnız bırakmadı.

Bursa'da uygulamaya aldığı tarihi ve kültürel miras çalışmalarıyla ecdadın bıraktığı eserleri gözler önüne seren, milletin geçmişini daha iyi öğrenmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Balkan ülkelerinde gerçekleştirdiği cemiyet ve organizasyonlarla ise burada yaşayan Müslüman halk arasında birlik ve beraberlik oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin başta Müslüman nüfusun yoğun olduğu Balkan ülkelerinde uygulamaya aldığı sünnet şölenleri, Arnavutluk'un ardından Sırbistan ve Karadağ'da devam etti.Sırbistan'ın Sancak bölgesinde yer alan ve yüzde 90'ı Boşnaklardan oluşan Novi Pazar'da 75 çocuk, erkekliğe ilk adımını attı. Karadağ'da da Boşnakların yoğun olduğu Rozaje şehri, benzer etkinliğe şahit oldu. Burada da 120 çocuk, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonla sünnet oldu.

Karadağ'ın Rozaje şehrindeki sünnet cemiyeti, belediye kültür merkezinde gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Karadağ Belediye Meclis Başkanı Almir Avdiç, Rozaje İslam Birliği Başkanı Ernad Ramoviç ve Rozaje İslam Birliği Baş İmamı Reyhan Hot da sünnet çocukları ve ailelerinin sevincine ortak oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında gönül köprüsü vazifesi gördüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, "Bursa olarak, gerek Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, hayırsever işadamlarımız ve vatandaşlarımızın gayretleriyle balkanlardaki mirasımıza sahip çıkan çalışmalar gerçekleştiriliyor. Balkanlar ile Türkiye ve Bursa arasında kurulan gönül köprüsü niteliğindeki çalışmalar, bu bölgelerde yaşayan soydaşlarımızın geleneksel kültürel değerlerini yeniden yaşamalarını sağlıyor. Bugün Türkiye ve Balkanlar arasındaki gönül bağını güçlendirecek bir organizasyona daha katkı koymanın telaşı içindeyiz. Artık geleneksel hale getirdiğimiz sünnet organizasyonlarımızı Sırbistan ve Karadağ'da da gerçekleştirdik. Sünnet, bizim en önemli geleneklerimizden biridir. Bu gelenekler sayesinde bir araya geliyoruz, birliğimize, dirliğimize, sahip çıkıyoruz. Çocuklarımızın aileleriyle birlikte ömür boyu sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamalarını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler