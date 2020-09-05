Sırbistan-Türkiye maçına doğru - Ljubisa Tumbakovic
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Sırbistan-Türkiye maçına doğru - Ljubisa Tumbakovic

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, yarın oynayacakları Türkiye maçında cesur ve agresif olan tarafın daha iyi olacağını söyledi.

05.09.2020 20:00 | Son Güncelleme: 05.09.2020 20:04

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, yarın oynayacakları Türkiye maçında cesur ve agresif olan tarafın daha iyi olacağını söyledi.

Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile oynayacakları maç öncesi Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Spor Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Rusya ile oynadıkları ve 3-1 yenildikleri ilk maça göre Türkiye karşısında çok fazla değişiklik yapmayacağını kaydeden Tumbakovic, elindeki oyuncuların kalitesini dikkate alarak sahaya en iyi şekilde yaymaya çalıştığını ifade etti.

Tumbakovic, Macaristan'ın Türkiye'yi mağlup etmesine kendisinin de şaşırdığını belirterek, "Ancak Macaristan'ın iyi bir takımı var. Türk teknik direktörün maçı planlarken Macaristan'ı biraz küçümsediğini düşünüyorum. Yarın Sırbistan'a karşı daha güçlü bir takımla sahaya çıkacaklardır." ifadelerini kullandı.

Norveç ile ekim ayında oynayacakları Avrupa Futbol Şampiyonası baraj maçı öncesinde iyi bir sonuç almak istediklerini kaydeden Tumbakovic, "Alınan olumlu sonuç, takımdaki atmosferi de etkiliyor. Önümüzdeki bir ayın daha güzel geçmesi için yarın elimizden geleni yapacağız." dedi.

Tumbakovic, ilk maçlarda Sırbistan'ın Rusya'ya, Türkiye'nin ise Macaristan'a yenilmesinin hatırlatılması üzerine, yarınki maçta "daha cesur ve daha agresif olanın daha iyi olacağını" söyledi.

Kaleci Dmitrovic: "Türkiye bireysel anlamda çok kaliteli bir takım"

Kaleci Marko Dmitrovic ise her zaman sahada cesur ve motive bir Sırbistan takımı olması gerektiğini belirterek, "Rusya maçının ilk 30 dakikası çok iyiydi. Fransa, Macaristan ve Rusya liglerinde oynayan futbolcularımız ritimlerini bulmuştu. Oyunumuzu daha iyi bir düzeye getirmemiz için zamana ihtiyacımız var. Türkiye maçı ve oynayacağımız her maç bize olumlu şeyler kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Türk takımını genel hatlarıyla bildiğini aktaran Dmitrovic, "Bireysel anlamda çok kaliteli bir takım. Maça kadar onları analiz etmeye devam edeceğiz. Özellikle orta sahada ve savunmada çok kaliteli oyuncuları var. Teknik direktörümüzün istediklerini yerine getirirsek başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Maçın Belgrad'da oynanmasının taraftar olmasa da Sırbistan'ın lehine olduğunu söyleyen Dmitrovic, "Zemini ve sahayı iyi tanıyoruz. Taraftarların eksikliğini tabi ki hissedeceğiz, ama tüm dünyada etkili olan salgın nedeniyle boş tribünler önünde oynamaya alışmalıyız. Her şeye rağmen sahamızda oynamak bizim için avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan-Türkiye maçına doğru - Ljubisa Tumbakovic

Kaynak: AA

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