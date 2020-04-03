Sırbistan, Rusya'dan insani yardım talep etti
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Sırbistan, Rusya'dan insani yardım talep etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya Devlet Başkanı ile görüşme gerçekleştirdiğini söyleyerek Rusya'dan korona virüsüyle mücadele için insani yardım talep ettiklerini açıkladı.

03.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:46
Sırbistan, Rusya'dan insani yardım talep etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya Devlet Başkanı ile görüşme gerçekleştirdiğini söyleyerek Rusya'dan korona virüsüyle mücadele için insani yardım talep ettiklerini açıkladı.

Korona virüsün en çok etkilediği ülkeler arasında bulunan Sırbistan insani yardım konusunda da yardım talep etmeye devam ediyor. Avrupa'dan korona virüse karşı yardım talep etmesine karşı destek göremeyen Sırbistan'a ilk yardım elini Çin uzatarak Belgrad'a maske ve tıbbi yardımlar içeren bir kargo uçağı gönderdi. Çin'in yardımları yetersiz kalınca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vucic, Rusya'dan korona virüsüyle mücadele için insani yardım talep ettiklerini açıklayarak, "Sırp -Rus dostluğunun tarihsel bir temeli var. Bu dost ilişkile doğrultusunda Savunma Bakanlıkları koordinasyonunda insani yardım ve teknik uzmanların gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardık" dedi.

SIRBİSTAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI AÇIKLADI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ülkede korona virüsü salgını nedeniyle bin 171 kişiye teşhis konulduğunu ve 31 kişinin öldüğünü hatırlatarak bu doğrultuda yeni tedbirler almak zorunda kaldıklarını söyledi. Sırbistan'ın tüm bölgelerinde 2 kişinin yan yana yürüyemeyeceğini söyleyen Vucic, "Sokağa çıkma yasağı konusunda tedbirleri arttırmaya karar verdik. Buna göre gündüz saat 13.00 ile gece saat 03.00 saatleri arasında kimse sokağa çıkamayacak. Ayrıca kimse evlerinden 100 metre mesafedeki uzaklığa gidemeyecek. Aynı zamanda 2 kişi yan yana yürüyemeyecek" dedi. Ülkede sağlık çalışanlarının da enfekte olan kişiler için yoğun çaba sarf ettiğini söyleyerek bu süreç zarfında 64 doktor ve sağlık çalışanının korona virüsüne yakalandığını açıkladı.

(İHA)

Sırbistan, Rusya'dan insani yardım talep etti

Kaynak: İHA

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Sırbistan, Rusya'dan insani yardım talep etti
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