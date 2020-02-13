: Sırbistan Milli Günü kutlandı

13.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:40

Sırbistan Milli Günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile çok sayıda diplomatik misyon şefi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

"Sırbistan'ın FETO¨ ile mu¨cadelede verdigˆi destek değerli"

Bakan Kasapoğlu, milli gün vesilesiyle Sırbistan halkını en içten duygularla tebrik ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in liderliğinde iki ülke ilişkilerinde tarihin en iyi döneminin yaşandığını söyledi.

Türkiye ve Sırbistan'ın ortak c¸ıkar ve hedefler dogˆrultusunda, bo¨lgenin barıs¸ ve istikrarı ic¸in c¸alıs¸tığını, bas¸ta Yu¨ksek Du¨zeyli I·s¸birligˆi Konseyi olmak u¨zere, ikili ve Bosna-Hersek'le olus¸turulan u¨c¸lu¨ mekanizma kapsamında is¸ birligˆini su¨rdürdüğünü vurgulayan Kasapoğlu, "Balkanlar'ın birbirine bagˆlanmasına katkı sagˆlayacak Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi ile Sancak bo¨lgesindeki bazı yolların modernizasyonu projesini Sırbistan'la birlikte yu¨ru¨tmekte ve Tu¨rkAkım projesiyle de Sırbistan'la enerji alanında is¸ birligˆinde bulunmaktayız." dedi.

Türk iş insanlarının Sırbistan'daki yatırımlarının degˆerinin 200 milyon doları as¸tığını söyleyen Kasapoğlu, ikili ticaret hacminin 2019'da 1,2 milyar dolar seviyesine ulas¸mıs¸ olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

İkili ticaret hacmini kısa vadede 2 milyar dolara, uzun vadede ise 5 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kasapoğlu, turizm alanındaki is¸ birligˆinin gelis¸tirilmesine de önem verildiğini dile getirdi.

Kasapoğlu, Türkiye'nin, Sırbistan'ın 2014'te bas¸lattıgˆı AB mu¨zakere su¨recinde somut ilerleme sagˆlamasından memnuniyet duyduğunu ve bu su¨recin bas¸arıyla tamamlanmasını ümit ettiğini de ifade etti.

Türkiye'nin, Sırbistan ile o¨rgu¨tlu¨ suc¸lar, tero¨rizmle mu¨cadele ve go¨c¸ gibi konulardaki is¸ birligˆini de daha ileri noktalara tas¸ımayı istediğini vurgulayan Kasapoğlu, "Bu bagˆlamda, 15 Temmuz'da demokrasimizi ve anayasal du¨zenimizi hedef alan FETO¨ ile mu¨cadelede dostumuz Sırbistan'ın verdigˆi destegˆi degˆerli buluyoruz." diye konuştu.

"İş birliğimiz ve diyaloğumuz güçlenerek gelişiyor"

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Markovic de resepsiyona katılan konuklara teşekkür ederek, Mustafa Kemal Atatürk ve Yugoslavya Kralı Birinci Aleksandar'ın dostluğunun bir simgesi ve tarihi bir yapı olan büyükelçilik konutunda bu daveti vermekten onur duyduğunu belirtti.

İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 140. yıl dönümünün geçen yıl kutlandığını hatırlatan Markovic, Türkiye ve Sırbistan'ın ortak miraslarından yola çıkarak karşılıklı yarar temelinde birlikte çalışmaya devam ettiği takdirde dünyanın daha iyi bir yere dönüştürebileceğini söyledi.

Türkiye ve Sırbistan devlet başkanlarının kalpten kurduğu ilişkiler doğrultusunda iki ülkenin bir başarı hikayesi ortaya koyduğunu aktaran Markovic, "Çeşitli alanlardaki iş birliğimiz, devlet, sivil toplum ve özel sektör düzeyindeki diyaloğumuz, bağlarımızı kuvvetlendirmeye yönelik isteğimiz sürdükçe güçlenerek gelişiyor." dedi.

Büyükelçi Markovic, konuşmasını "Yaşasın Sırbistan, yaşasın Türkiye" sözleriyle sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Markovic, Kasapoğlu'na Atatürk'ün Kral Aleksandar'a hediye ettiği ahşap yer saatini de gösterdi.

Davet, ikramın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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