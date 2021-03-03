Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Dragan Stojkovic oldu
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Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Dragan Stojkovic oldu

03.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:54
Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Dragan Stojkovic oldu

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), Dragan Stojkovic'in milli takımda teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), Dragan Stojkovic'in milli takımda teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

FSS'den yapılan açıklamada, Stojkovic ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tamamlanana kadar 3 yıllık anlaşma imzalandığı ifade edildi.

56 yaşına bugün giren Stojkovic de anlaşma nedeniyle oldukça gururlu ve mutlu hissettiğini belirterek, "Kendi ülkeni temsil etmekten daha büyük bir gurur yok. Bunun doğum günümde gerçekleşmesi ise bana en büyük hediye oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ljubisa Tumbakovic ile 14 Aralık 2020'de yollarını ayıran Sırbistan A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Grubu'na İrlanda Cumhuriyeti, Portekiz, Lüksemburg ve Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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