Sırbistan Milletvekili, Srebrenitsa'da Eşi ile Oğlunu Yitiren Hatice Mehmedovic'in Ölümüyle Dalga Geçti

Sırp Radikal Partisi Milletvekili Vijerica Radeta, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Srebrenitsa'nın sembol ismi Hatice annenin vefatıyla dalga geçerek, "Cenazesini kim organize edecek, oğlu mu kocası mı?" şeklinde sosyal medya paylaşımı yaptı.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMI SİLDİ

Sırp Milletvekili Radeta, sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu. Bunun üzerine yaptığı paylaşımı sildi.

Srebrenitsa Soykırımı'nda eşi ve iki oğlunu yitirmişti.

Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda eşi ve iki oğlunu kaybeden ve adalet arayışında sembol isimlerden olan Hatice Mehmedovic'in (66), geçtiğimiz gün tedavi gördüğü klinikte vefat etmişti.

Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkanı Hajra Catic, Mehmedovic'in son derece cesur bir kadın olduğunu belirterek, "Tüm ailesi öldürüldü. Her zaman gerçekleri söyledi. Tüm annelere ilham olan bu cesur kadını çok özleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.