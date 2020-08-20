Sırbistan, Kuzey Makedonya sınırına tel örgü çekmeye başladı
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Sırbistan, Kuzey Makedonya sınırına tel örgü çekmeye başladı

Balkan ülkelerinden Sırbistan, olası yeni bir düzensiz göçmen hareketliliğini engellemek amacıyla Kuzey Makedonya ile sınırına tel örgü çekmeye başladı.

20.08.2020 21:18 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:23

Balkan ülkelerinden Sırbistan, olası yeni bir düzensiz göçmen hareketliliğini engellemek amacıyla Kuzey Makedonya ile sınırına tel örgü çekmeye başladı.

AA ekibi, Kuzey Makedonya'nın Kumanova şehrine bağlı Tabanovtse köyü yakınlarında işçilerin yoğun bir şekilde sınıra dikenli tel çektiklerini görüntüledi.

Sırbistanlı yerel yetkililer, sınıra tel örgü çekilmesinin Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşma kapsamında olduğunu belirtirken, tel örgünün olası yeni bir düzensiz göç dalgasını önlemek amacıyla alınmış bir tedbir olduğunu söyledi.

Özellikle 2015 yılında, düzensiz göçmenler, Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için Yunanistan-Kuzey Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan güzergahını yoğun bir şekilde kullanmıştı. Her gün yüzlerce göçmenin geçtiği Batı Balkan rotası, AB'nin kararıyla 2016 yılında kapatılmıştı.

Sırbistan, Kuzey Makedonya sınırına tel örgü çekmeye başladı

Kaynak: AA

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