Sırbistan, Kosova Başbakanı Kurti'yi ilişkilerin kötüleşmesinden sorumlu tuttu

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, Kosova Başbakanı Albin Kurti görevde olduğu sürece iki ülke arasında diyalog ihtimalinin zor olduğunu belirtti.

Sırbistan Devlet Radyo ve Televizyonuna röportaj veren Selakovic, Belgrad ile Priştine arasındaki ilişkilerin son dönemde giderek kötüleştiğini ifade etti.

Selakovic, "Albin Kurti, Kosova Başbakanı olarak göreve başladığından beri ilişkilerimiz daha da kötü hale geldi. Kurti görevde olduğu sürece Sırbistan ile Kosova arasında bir diyalog ihtimali çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek hafta AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ile yapılacak toplantının ana temasının "iki ülke arasındaki diyalog" olduğuna işaret eden Selakovic, "Bu normalleşme sürecinde Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilere tehdit oluşturan her şeyi bu toplantıda konuşacağız." dedi.

Selakovic, bölgedeki durumun sakinleşmesini sağlayacak anlaşmalara varılacağını umduğunu vurgulayarak "Belgrad, diyaloğa bağlıdır, barış ve istikrarın korunması için Sırbistan üstüne düşeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkileri de değerlendiren Selakovic, şunları kaydetti:

"Rusya, bizim geleneksel dostumuz, kardeş ülkemiz ve müttefikimizdir. Ukrayna da bir Slav, Ortodoks ülkesidir. Düne kadar aynı evi paylaşan iki kardeş arasında herhangi bir anlaşmazlık olması iyi bir durum değildir. Yıllar süren bir savaştan geçen bir ülkenin ferdi olarak, bu durumu kimse için dilemem."