Sırbistan kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Sırp kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları tamamlandı ve son 16 turuna geçildi. Ülkemizin grupta rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda olmuştu. Diğer gruplardan Sırbistan da son 16 ya kaldı. Bunun ardından Sırbistan kadın voleybol takımı oyuncuları kimlerdir, kadrosu nedir merak edildi. Peki, Sırbistan voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Sırp voleybol kadrosu! Hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...