Sırbistan kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Sırp kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?
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Sırbistan kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Sırp kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?

Sırbistan kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Sırp kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları tamamlandı ve son 16 turuna geçildi. Ülkemizin grupta rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda olmuştu. Diğer gruplardan Sırbistan da son 16 ya kaldı. Bunun ardından Sırbistan kadın voleybol takımı oyuncuları kimlerdir, kadrosu nedir merak edildi. Peki, Sırbistan voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Sırp voleybol kadrosu! Hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçları devam ederken son 16'da mücadele edecek olan Sırbistan'ın oyuncuları araştırılıyor. Peki, Sırbistan kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Sırbistan bayan voleybol oyuncuları isimleri Sırbistan milli takım kadın voleybol kadrosu kimlerden oluşuyor? Sırp voleybol kadın oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SIRBİSTAN KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNCULARI

Koç : Zoran TERZIC

  • BUSA ??Bianka : Dış smaçör : Boyu : 187
  • LAZOVIC Katarina : Dış smaçör : Boyu : 183
  • CARIC Sara : Karşısı : Boyu : 193
  • POPOVIC Mina : Orta blokçu : Boyu : 187
  • JAKŠIC Ana : Setter : Boyu : 178
  • MIRKOVIC Sladjana : Pasör : Boyu : 185
  • MIHAJLOVIC Brankica : Dış smaçör : Boyu : 190
  • OGNJENOVIC Maja : Setter : Boyu : 183
  • VELJKOVIC Stefana : Orta blok : Boyu : 190
  • PUSIC Teodora : Libero : Boyu : 170
  • BJELICA Ana : Dış smaçör : Boyu : 190
  • ALEKSIC Maja : Orta blokçu : Boyu : 188
  • KURTAGIC Hena : Orta bloker : Boyu : 195
  • RASIC Milena : Orta bloker : Boyu : 193
  • POPOVIC Silvija : Libero : Boyu : 178
  • BOŠKOVIC Tijana : Karşısı : Boyu : 194
  • MILENKOVIC Bojana : Dış smaçör : Boyu : 185
  • BLAGOJEVIC Jelena : Dış smaçör : Boyu : 181
  • KOCIC Jovana : Orta blokçu : Boyu : 191
  • 26 SAVIC Vanja : Karşısı : Boyu : 193
  • PEROVIC Rada : Setter : Boyu : 182
  • ?UR?EVIC Sanja : Libero : Boyu : 177
  • MIROSAVLJEVIC Jovana : Dış smaçör : Boyu : 183
  • UZELAC Aleksandra : Dış smaçör : Boyu : 188
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Sırbistan kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Sırp kadın voleybol oyuncuları isimleri nedir? - Haberler
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