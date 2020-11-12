Sırbistan - İskoçya maçı ne zaman saat kaçta? Sırbistan - İskoçya hangi kanalda? Sırbistan - İskoçya şifresiz canlı izlenecek mi?
12.11.2020 11:18 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:23
Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Sırbistan - İskoçya maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Sırbistan - İskoçya maçı hangi kanalda? Sırbistan - İskoçya şifresiz canlı izlenecek mi? Sırbistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020'ye katılma açısından önem taşıyan maçta Sırbistan - İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sırbistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Sırbistan - İskoçya maçı hangi kanalda, hakemi kim? Sırbistan - İskoçya şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
SIRBİSTAN - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sırbistan - İskoçya, UEFA Euro 2021 Elemeleri maçı 12 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 22:45.
SIRBİSTAN - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sırbistan - İskoçya, UEFA Euro 2021 Elemeleri maçıS Sport 2, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak.
SIRBİSTAN - İSKOÇYA ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Sırbistan - İskoçya, UEFA Euro 2021 Elemeleri maçı ücretli yayın platformu olan S Sport'tan yayınlanacak.