Sırbistan - İskoçya maçı hangi gün, saat kaçta? Sırbistan - İskoçya maçı hangi kanalda?
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Sırbistan - İskoçya maçı hangi gün, saat kaçta? Sırbistan - İskoçya maçı hangi kanalda?

11.11.2020 17:56 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:01
Sırbistan - İskoçya maçı hangi gün, saat kaçta? Sırbistan - İskoçya maçı hangi kanalda?

Sırbistan ile İskoçya arasındaki UEFA Euro 2021 Elemeleri maçı hangi gün, saat kaçta? Sırbistan - İskoçya maçı hangi kanalda?

Sırbistan ile İskoçya arasındaki UEFA Euro 2021 ElemeleriMaçı Rajko Mitic Stadyumu, Belgrad'da oynanacak. Peki, Sırbistan - İskoçya maçı hangi gün, saat kaçta? Sırbistan - İskoçya maçı hangi kanalda?

SIRBİSTAN - İSKOÇYA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sırbistan-İskoçya Maçı 12 Kasım Perşembe günü oynanacak. Sırbistan-İskoçya Maçı 22:45'de başlayacak.

SIRBİSTAN - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

S Sport 2 , D-Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Web , Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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