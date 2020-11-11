Sırbistan - İskoçya maçı hangi gün, saat kaçta? Sırbistan - İskoçya maçı hangi kanalda?
11.11.2020 17:56 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:01
Sırbistan ile İskoçya arasındaki UEFA Euro 2021 Elemeleri maçı hangi gün, saat kaçta? Sırbistan - İskoçya maçı hangi kanalda?
Sırbistan ile İskoçya arasındaki UEFA Euro 2021 ElemeleriMaçı Rajko Mitic Stadyumu, Belgrad'da oynanacak. Peki, Sırbistan - İskoçya maçı hangi gün, saat kaçta? Sırbistan - İskoçya maçı hangi kanalda?
SIRBİSTAN - İSKOÇYA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Sırbistan-İskoçya Maçı 12 Kasım Perşembe günü oynanacak. Sırbistan-İskoçya Maçı 22:45'de başlayacak.
SIRBİSTAN - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?
S Sport 2 , D-Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Web , Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.