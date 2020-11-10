Sırbistan - İskoçya maçı hangi gün, saat kaçta? Sırbistan - İskoçya maçı hangi kanalda?
10.11.2020 18:37 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:40
Sırbistan ile İskoçya arasındaki UEFA Euro 2021 Elemeleri Maçı Rajko Mitic Stadyumu, Belgrad'da oynanacak. Peki, Sırbistan - İskoçya maçı hangi gün, saat kaçta? Sırbistan - İskoçya maçı hangi kanalda?
Merakla beklenen maçlarda Sırbistan - İskoçya maçı hangi gün, saat kaçta? Sırbistan - İskoçya maçı hangi kanalda?
SIRBİSTAN - İSKOÇYA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Sırbistan-İskoçya Maçı 12 Kasım Perşembe günü oynanacak. Sırbistan-İskoçya Maçı 12 Kasım Perşembe günü oynanacak.
SIRBİSTAN - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sırbistan ile İskoçya arasındaki UEFA Euro 2021 ElemeleriMaçı Rajko Mitic Stadyumu, Belgrad'da oynanacak.