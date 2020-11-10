Sırbistan - İskoçya maçı hangi gün, saat kaçta? Sırbistan - İskoçya maçı hangi kanalda?

Sırbistan ile İskoçya arasındaki UEFA Euro 2021 Elemeleri Maçı Rajko Mitic Stadyumu, Belgrad'da oynanacak. Peki, Sırbistan - İskoçya maçı hangi gün, saat kaçta? Sırbistan - İskoçya maçı hangi kanalda?