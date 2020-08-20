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Sırbistan'ın Türkiye ve Rusya maçlarının aday kadrosu açıklandı

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ve Türkiye ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Sırbistan'ın Türkiye ve Rusya maçlarının aday kadrosu açıklandı
20.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:42

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ve Türkiye ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Sırbistan Futbol Federasyonunun internet sitesinden paylaşılan aday kadroya 27 futbolcu davet edildi.

Medipol Başakşehir'den Danijel Aleksic ve Beşiktaş'tan Adem Ljajic'in de çağrıldığı aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Reims), Emil Rockov (MOL Fehervar)

Defans: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Nikola Maksimovic (Napoli), Stefan Mitrovic (Strasbourg Alsace), Strahinja Pavlovic (Monaco), Aleksandar Kolarov (Roma), Filip Mladenovic (Legia)

Orta saha: Sasa Lukic (Torino), Nemanja Maksimovic (Getafe), Nemanja Matic (Manchester United), Marko Grujic (Liverpool), Nemanja Radonjic (Marsilya), Adem Ljajic (Beşiktaş), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), Dusan Tadic (Ajax), Filip Djuricic (Sassuolo), Mijat Gacinovic (Hoffenheim), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Darko Lazovic (Hellas Verona), Danijel Aleksic (Medipol Başakşehir)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Real Madrid), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Djordje Despotovic (Rubin Kazan).

Sırbistan, 3 Eylül'de deplasmanda Rusya, 6 Eylül'de ise kendi sahasında Türkiye ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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