Sırbistan'ın Sancak bölgesinden gelen Boşnak öğrenciler İznik'i gezdi
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Sırbistan'ın Sancak bölgesinden gelen Boşnak öğrenciler İznik'i gezdi

Sırbistan'ın Sancak bölgesinden gelen Boşnak öğrenciler İznik'i gezdi
Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

Sırbistan'da, Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinden gelen kız öğrenciler, Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Sırbistan'da, Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinden gelen kız öğrenciler, Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Kültür gezisi kapsamında ilçeye gelen 40 öğrenci, İznik Kaymakamı Recai Karal'a da makamında ziyarette bulundu.

Öğrenciler, kendileriyle tek tek ilgilenen Karal'a hediye takdim etti.

Sırbistan'ın Sancak bölgesinden gelen Boşnak öğrenciler İznik'i gezdi
Sırbistan'ın Sancak bölgesinden gelen Boşnak öğrenciler İznik'i gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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