Sırbistan'ın Sancak bölgesinden gelen Boşnak öğrenciler İznik'i gezdi
Sırbistan'da, Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinden gelen kız öğrenciler, Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.
Sırbistan'da, Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinden gelen kız öğrenciler, Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.
Kültür gezisi kapsamında ilçeye gelen 40 öğrenci, İznik Kaymakamı Recai Karal'a da makamında ziyarette bulundu.
Öğrenciler, kendileriyle tek tek ilgilenen Karal'a hediye takdim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz