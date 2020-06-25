Sırbistan'ın Sancak bölgesinde Kovid-19 vakalarında artış
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Sırbistan'ın Sancak bölgesinde Kovid-19 vakalarında artış

NOVİ Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun bulunduğu Sancak bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış olduğu bildirildi.

Sırbistan'ın Sancak bölgesinde Kovid-19 vakalarında artış
25.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:36

NOVİ Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun bulunduğu Sancak bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış olduğu bildirildi.

Bölgenin en büyük şehri Novi Pazar'daki Kriz Masasının bugünkü toplantısında, şehirde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karar verildi, salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla birtakım tedbirler alındığı kaydedildi.

Bugünden itibaren yürürlüğe girecek tedbirler kapsamında, kapalı alanda 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı, restoran ve kafe gibi mekanların çalışma saatleri 07.00-19.00 olarak sınırlandırıldı.

Restoran ve kafelerde masalar arasında 2 metrelik sosyal mesafe kuralı getirildi, bir masada en fazla 2 kişinin oturmasına izin verildi.

Kafelerde nargile satışı yasaklanırken, müşterilere ve garsonlara da maske takma zorunluluğu getirildi.

Alınan kararla, aile arasında da olsa tüm kutlamalar yasaklandı.

Salgının son dönemde etkisini artırdığı Novi Pazar'da, bugüne kadar 444 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Belediye Başkanı Bisevac da virüse yakalandı

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac'ın da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bisevac, yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürlerini ileterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi iyi hissetmediğim için test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Tedavim evde sürüyor. Lütfen uzmanların tavsiyelerine uyarak, maske ve eldiven takın, sosyal mesafeye dikkat edin. Hepimizin sorumluluk sahibi olduğuna ve bu krizin üstesinden geleceğimize inanıyorum."

Sırbistan'da 137 yeni vaka tespit edildi

Sırbistan'da son 24 saatte 137 yeni vaka tespit edilirken, 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 13 bin 372'ye, can kaybı ise 264'e yükseldi.

24 hastanın solunum cihazına bağlı olduğu Sırbistan'da, halen 954 aktif vaka bulunuyor.

Türkiye'den "yardım" talebi

Sancak bölgesindeki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Sancak için "acil sağlık çalışanı" talebinde bulunmuştu.

Başta Novi Pazar şehri olmak üzere Sancak bölgesinin son günlerde Kovid-19'la mücadelede büyük sorunlar yaşadığını aktaran Curic, özellikle son 10 gündür bölgedeki durumun çok ciddi olduğuna dikkati çekmişti.

Novi Pazar Hastanesi Müdürü Meho Mahmutovic de ülke medyasına yaptığı açıklamada, hastanede çalışan 20 doktor ve 40'a yakın hemşirenin Kovid-19'a yakalandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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