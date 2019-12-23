Sırbistan'ın incisi Novi Sad
250,000 kişilik nüfusu ve Avusturya-Macaristan döneminden kalma tarihi yapılarıyla çok önemli bir turistik şehir. Sırbistan'ın kültürel başkenti diyebiliriz. Sizler için şehir merkezinin küçük bir panoramasını hazırladık.
23.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:47
250,000 kişilik nüfusu ve Avusturya-Macaristan döneminden kalma tarihi yapılarıyla çok önemli bir turistik şehir. Sırbistan'ın kültürel başkenti diyebiliriz. Sizler için şehir merkezinin küçük bir panoramasını hazırladık. İyi seyirler.
Kaynak: DailyMotion.com