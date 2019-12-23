: Sırbistan'ın incisi Novi Sad

23.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:47

250,000 kişilik nüfusu ve Avusturya-Macaristan döneminden kalma tarihi yapılarıyla çok önemli bir turistik şehir. Sırbistan'ın kültürel başkenti diyebiliriz. Sizler için şehir merkezinin küçük bir panoramasını hazırladık. İyi seyirler.

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