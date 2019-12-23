Sırbistan'ın incisi Novi Sad
Haberler » TV » Sırbistan'ın incisi Novi Sad - Haberler

Sırbistan'ın incisi Novi Sad

250,000 kişilik nüfusu ve Avusturya-Macaristan döneminden kalma tarihi yapılarıyla çok önemli bir turistik şehir. Sırbistan'ın kültürel başkenti diyebiliriz. Sizler için şehir merkezinin küçük bir panoramasını hazırladık.

23.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:47

250,000 kişilik nüfusu ve Avusturya-Macaristan döneminden kalma tarihi yapılarıyla çok önemli bir turistik şehir. Sırbistan'ın kültürel başkenti diyebiliriz. Sizler için şehir merkezinin küçük bir panoramasını hazırladık. İyi seyirler.



Haber Videosu

: Sırbistan'ın incisi Novi Sad
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler