Sırbistan'ın eski meşihat başkanı Zukorlic toprağa verildi

NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin müftüsü ve eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic, Novi Pazar'daki İsa Bey Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu dün yaşamını yitiren 51 yaşındaki Zukorlic'in cenaze namazını, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı.

Zukorlic, cenaze namazının ardından doğduğu kent olan Tutin'de toprağa verildi.

Sırbistan'da Adalet ve Barış Partisinin (SPP) genel başkanlık görevini de yürüten Zukorlic, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesinden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini Cezayir'de tamamladı.

Zukorlic, 2019'da Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) başkanlığı için aday olmuş, Sırbistan Meclisinde de milletvekili olarak görev yapmıştı.

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