Sırbistan'ın Bursa Fahri Konsolosluğu açıldı

BURSA (AA) - Sırbistan Cumhuriyeti'nin Bursa Fahri Konsolosluğu törenle hizmete açıldı.

Konsolosluk, Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) tarafından Türkiye ve Sırbistan arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişimine katkı sunması hedefiyle hizmete girdi.

Açılışa Sırbistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Zoran Markoviç, Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun yanı sıra ilçe belediye başkanları, Sırbistan'dan milletvekilleri, belediye başkanları ile iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda isim katıldı.

Törende konuşan RUMELİSİAD Başkanı ve Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp, Sancak bölgesinde doğup küçük yaşlarda Türkiye'ye göç ettiklerini anlattı.

Türkiye ve Sırbistan arasındaki geçmişten gelen güçlü bağları bilen biri olduğunu belirten Alp, şunları ifade etti:

"Doğduğum topraklar ile doyduğum topraklar arasında böylesine kıymetli bir köprü kuruyor olmanın gururu, gerçekten paha biçilemez. İki ülke arasında her alanda ikili münasebetlerin daha da ilerletilmesi noktasında da güçlü bir irade söz konusu. Sırbistan Fahri Konsolosluğumuz aracılığıyla, iki ülke arasındaki ortak çıkarları korumak ve ileriye dönük atılacak adımlarda iş dünyamızla ve devletimizle el birliği yapmak, en temel vazifemiz olacak. Aynı zamanda, üstlenmiş olduğumuz bu sorumluluğun bilinciyle, mevcut ilişkileri daha da pekiştirme odaklı faaliyetlerimizi iki ülke geneline yayma hedefiyle çalışmalarımızı şekillendireceğiz. İki ülke arasında kısa vadede 2 milyar, uzun vadede de 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleri belirlenmiş durumda. Bu bakımdan, belirlenen ticaret hacmi hedeflerine ulaşılması noktasında hem Türkiye'deki iş insanlarını hem de Sırbistan'daki iş insanlarını, karşılıklı yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet ediyorum."

Sırbistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Zoran Markoviç ise açılıştan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Konsolosluğun iki ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Zarif Alp, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirici noktada çok önemli çalışmalar yapacak. Yaşasın Sırbistan, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye-Sırbistan ilişkileri" dedi.

Törene katılan diğer milletvekilleri de selamlama konuşması yaptı.