Sırbistan'ın Azerbaycan'daki maslahatgüzarı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalar sırasında Ermenistan'a silah gönderdikleri gerekçesiyle Sırbistan'ın Azerbaycan'daki maslahatgüzarı Danitsa Veinoviç, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalar sırasında Ermenistan'a silah gönderdikleri gerekçesiyle Sırbistan'ın Azerbaycan'daki maslahatgüzarı Danitsa Veinoviç, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim devam ederken, Sırbistan'ın Azerbaycan'daki maslahatgüzarı Danitsa Veinoviç Ermenistan'a silah gönderdikleri gerekçesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Danitsa Veinoviç, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov tarafından kabul edildi. Halefov görüşmede, güvenilir ve teyit edilmiş bilgilere göre havan topu ve çeşitli kalibrede mermilerden oluşan büyük miktarda mühimmatın Sırbistan'dan Ermenistan'a gönderildiğini ifade etti.

Halefov, Ermenistan ordusunun Tovuz yönünde Azerbaycan-Ermeni sınırındaki saldırısı sırasında havan topu ve havanlar gibi büyük kalibreli silahları kullandığını vurguladı. Halefov, saldırıda Azerbaycan ordusundan 1 general, 11 asker ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini kaydetti. Azerbaycan ve Sırbistan arasında stratejik ortaklığın bulunduğunu ifade eden Halefov, Azerbaycan ve Sırbistan'ın birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıdığının altını çizdi.

"Üzüntü ve hayal kırıklığına neden oldu"

Bakan Yardımcısı Halefov, Ermenistan'a silah gönderme konusunun iki ülke arasındaki ilişkilerin gündemi de dahil olmak üzere her zaman hassas bir konu olduğunu vurguladı. Halefov, Sırp tarafının Ermenistan'ın saldırgan politikasını desteklemeye yönelik bu adımının ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı devam eden saldırganlığın Azerbaycan halkı ve yönetiminde üzüntü ve hayal kırıklığına neden olduğunu ifade etti. Halefov, bu tür düşmanca faaliyetlerin Azerbaycan ile Sırbistan arasındaki dostluk ilişkilerini ve stratejik ortaklığı zayıflattığını ve mevcut güveni zayıflattığını belirtti.

Konuyla ilgili Sırbistan'dan açıklama beklediklerini dile getiren Halefov, bu tür eylemlerin nedeninin araştırılması ve son verilmesi gerektiğini söyledi. Sırbistan Maslahatgüzarı Veinoviç ise konuyla ilgili bilgisinin olmadığını, durumu üstlerine ileteceğini ve olaylardan dolayı pişmanlık duyduğunu bildirdi. - BAKÜ

Kaynak: İHA