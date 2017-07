Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Vucetic: "Ilişkilerimizi Daha da Geliştirmek Için Olanaklarımız...

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Danilo Vucetic, "Sayın Erdoğan'ın bir grup iş adamı ile ekonomik iş birliği imkanlarını hızlıca keşfetmek için sonbaharda Sırbistan'ı ziyaret etmesi planlanıyor. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Vucic'in yapacağı ziyaret de önemli. Çünkü her iki tarafta da özellikle ikili ekonomik ilişkileri geliştirmek için yoğun bir çalışma ortaya koyma konusunda iyi niyet olduğunun göstergesi." dedi.



Büyükelçi Vucetic, İstanbul'da bugün başlayacak ve 13 Temmuz'a kadar sürecek 22. Dünya Petrol Kongresi vesilesiyle Türkiye'ye gelecek ve bazı temaslarda bulunacak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ziyaretini değerlendirdi.



Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin birçok alanda ilerleme kaydettiğini belirten Vucetic, "Her iki ülke de özellikle de ekonomik iş birliği açısından ikili ilişkilerdeki bu ilerlemeyi artıracak yeni alanların mevcut olduğuna inanıyor." ifadesini kullandı.



Ekonomik iş birliğinin, ilişkilerin ivme kazanmasında itici güç olduğunu vurgulayan Büyükelçi Vucetic, iki ülke liderinin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak için gittikleri Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de bir araya gelerek "kısa ama çok önemli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in, Pekin'deki görüşmede 22. Dünya Petrol Kongresi'ne katılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirten Vucetic, kongrenin ikili ilişkilerin ele alınmasına da olanak sağlayacağına dikkati çekti.



Vucetic, "Sayın Erdoğan'ın bir grup iş adamı ile ekonomik iş birliği imkanlarını hızlıca keşfetmek için sonbaharda Sırbistan'ı ziyaret etmesi planlanıyor. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Vucic'in yapacağı ziyaret de önemli. Çünkü her iki tarafta da özellikle ikili ekonomik ilişkileri geliştirmek için yoğun bir çalışma ortaya koyma konusunda iyi niyet olduğunun göstergesi." diye konuştu.



"Ticaret hacmi hedefimiz 1 milyar dolar"



Yaklaşık 850 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Büyükelçi Vucetic, "Türk sermayesinin Sırbistan marketine yönelik daha fazla istekli olması gerek. Çünkü Sırbistan ekonomisi on yıllar süren durgunluğun ardından toparlandı. Artık yüzde 2, yüzde 3 oranında ekonomik büyüme kaydediyoruz. Çeşitli finans sektörlerinin Sırbistan'a yatırım yapmaya ilgi duyduğunu görüyoruz. Türk sermayesinin artık eskiye oranla Sırbistan'da daha çok yer alması için bir şans doğduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye ve Sırbistan'ın komşu sayılacak yakınlıkta olduğunu ifade eden Vucetic, Türk yatırımcıların Sırbistan pazarına duydukları ilgiye, Sırbistan'ın güneyinde Türk sermayesi ile kurulan tekstil fabrikasını örnek gösterdi.



Büyükelçi Vucetic, şunları söyledi:



"Biz, 'artık Sırbistan pazarında daha aktif olma zamanı.' diye düşünüyoruz. Türk ortaklarımızın da aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül'de, sonbaharda Sırbistan'a yapmayı planladığı ziyaretin gerçekleşmesini umuyoruz. Sayın Erdoğan, iş adamlarımız ve şirketlerimizle ekonomik iş birliğinin artırılması olanaklarının gözden geçirilmesi için, beraberinde önemli iş adamlarını getireceği sözünü verdi."