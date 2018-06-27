Sırbistan ile Brezilya Karşılaşıyor! Maçta 1 Gol Var

2018 Dünya Kupası E Grubu son maçında turnuvanın favorilerinden yıldızlar topluluğu Brezilya, Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

Saat 21.00'de başlayan zorlu mücadelede Brezilya'nın 1-0 -üstünlüğü devam ediyor.

İSVİÇRE İLE KOSTA RİKA MAÇI 1-0 DEVAM EDİYOR

Grubun diğer maçında İsviçre ile Kosta Rika karşılaşıyor. Zorlu mücadele İsviçre'nin 1-0 üstünlüğü devam ediyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı Brezilya'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

35' GOL! Brezilya Paulinho golü ile 1-0 öne geçti. Coutinho'nun defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Paulinho, kalecinin üzerinden aşırttığı topu ağlarla buluşturdu.

24' NET FIRSAT KAÇTI! Neymar ve Gabriel Jesus iş birliğinde, Neymar kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dar açıdan vuruşunu Stojkovic kurtardı.

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER

SIRBİSTAN: Stojkovic, Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov, Milinkovic-Savic, Matic, Tadic, Ljajic, Kostic, Mitrovic

BREZİLYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Coutinho, Willian, Gabriel Jesus, Neymar