Sırbistan ile Brezilya Karşılaşıyor! Maçta 1 Gol Var
2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Sırbistan, Brezilya ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayan zorlu mücadelede Brezilya'nın 1-0 -üstünlüğü devam ediyor.
2018 Dünya Kupası E Grubu son maçında turnuvanın favorilerinden yıldızlar topluluğu Brezilya, Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
Saat 21.00'de başlayan zorlu mücadelede Brezilya'nın 1-0 -üstünlüğü devam ediyor.
İSVİÇRE İLE KOSTA RİKA MAÇI 1-0 DEVAM EDİYOR
Grubun diğer maçında İsviçre ile Kosta Rika karşılaşıyor. Zorlu mücadele İsviçre'nin 1-0 üstünlüğü devam ediyor.
CANLI ANLATIM
İlk yarı Brezilya'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
35' GOL! Brezilya Paulinho golü ile 1-0 öne geçti. Coutinho'nun defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Paulinho, kalecinin üzerinden aşırttığı topu ağlarla buluşturdu.
24' NET FIRSAT KAÇTI! Neymar ve Gabriel Jesus iş birliğinde, Neymar kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dar açıdan vuruşunu Stojkovic kurtardı.
1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.
İLK 11'LER
SIRBİSTAN: Stojkovic, Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov, Milinkovic-Savic, Matic, Tadic, Ljajic, Kostic, Mitrovic
BREZİLYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Coutinho, Willian, Gabriel Jesus, Neymar
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Brezilya arjantin almanya ingiltere fransa ispanya bunlar şampiyon olmamalı. Almanya veda etti iyi oldu.Cevap Yaz Yayından Kaldır