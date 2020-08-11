Sırbistan İçişleri Bakanı Stefanoviç Azerbaycan'da Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç, ziyaret kapsamında Azerbaycan Güvenlik Konseyi Sekreteri Ramil Usubov ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev'le başkenti Bakü'de bir araya geldi. Azerbaycan-Sırp ilişkilerinin mevcut durumunun tartışıldığı görüşmede taraflar, siyasi, güvenlik dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve bu yönde atılacak ortak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Devlet başkanları arasında düzenli siyasi diyalog ve dostane ilişkilere vurgu yapılan görüşmede iki ülke arasında kapsamlı işbirliğinin daha da geliştirilmesi için büyük bir potansiyel olduğu kaydedildi. Azerbaycan ve Sırbistan arasında uluslararası alanda yakın işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirerek, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkelerinin desteklenmesi gerekliliğinin önemi vurgulandı.

Sırp heyetinin Azerbaycan ziyareti 12 Ağustos'ta sona erecek.

Azerbaycan ve Ermenistan sınırında 12 Temmuz'da çatışmalar demav ederken Sırbistan Ermenistan'a silah gönderdi. Sırbistan'ın Azerbaycan'daki maslahatgüzarı Danitsa Veinoviç, Ermenistan-Azerbaycan sınırında 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde çatışmalar yaşandığında Ermenistan'a silah gönderdikleri gerekçesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. - BAKÜ

Kaynak: İHA