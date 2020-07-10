Sırbistan geneline yayılan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (2)
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Sırbistan geneline yayılan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (2)

Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebep gösterilerek başlayan, ancak geniş katılımlı hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler üçüncü gününde de devam etti.

10.07.2020 01:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 01:48

Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebep gösterilerek başlayan, ancak geniş katılımlı hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler üçüncü gününde de devam etti.

Başkent Belgrad'ın yanı sıra Nis ve Novi Sad gibi nüfusu fazla şehirlere de yayılan gösteriler, geçen iki günden farklı olarak bu akşam olaysız gerçekleşti.

Belgrad'daki ulusal meclis binası önünde toplanan binlerce gösterici, önceki günlerde olay çıkaran bazı radikal gruplara tepki göstererek, barışçıl oturma eylemi yaptı.

Hükümetten memnun olmadıklarını üzerinde farklı mesajlar yazılı dövizlerle ifade eden göstericiler arasında kitap okuyan, şarkı söyleyen ve halay çekenlerin de olduğu gözlendi.

Polisle arbede yaşanmasına yol açan gruplardan farklı olduklarına dikkati çeken göstericiler, ellerinde "Oyuna gelme, otur!" yazılı dövizler taşıdı.

Öte yandan, Meclis önünde oturan grup ile başka bir gösterici grup arasında kısa süreli bir arbede yaşansa da olay büyümeden sona erdi.

Diğer şehirlerde de olay çıkmadı

Nis şehrindeki protestoda ise binlerce gösterici şehir merkezinde yürüyüş düzenleyerek, kısa bir süre oturma eylemleri yaptı.

Belediye binası önünde toplanan kalabalık, belli noktalarda oturarak şiddet yanlısı gösteri yanlısı olmadıkları mesajı verdi. Göstericiler sık sık Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Sırbistan'ın Novi Sad, Cacak, Kragujevac, Leskovac, Zajecar, Bor, Kraljevo, Vranje ve Krusevac şehirlerinde de protestolar olaysız gerçekleşti.

Gösteriler salı akşamı başlamıştı

Cumhurbaşkanı Vucic'in ülkedeki Kovid-19 vakalarının yeniden artması üzerine Belgrad'da hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından binlerce insan salı akşamı meclis binası önünde toplanarak kararı protesto etmişti.

Binaya zorla girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında arbede yaşanırken göstericiler, gece boyunca süren protestonun ardından polisin güç kullanması üzerine geri çekilmişti.

İkinci akşam diğer şehirlere de yayılan gösterilerde polisle protestocular arasında arbede yaşanmış, çok sayıda polis ve gösterici yaralanmıştı.

Başbakan Ana Brnabic, bugün yaptığı açıklamada, salgınla mücadele Belgrad için yeni tedbirler aldıklarını, ancak bunlar arasında sokağa çıkma yasağı olmadığını açıkladı.

Öte yandan, Sırbistan polisinden yapılan açıklamada, gösterilerin ilk iki gününde 118 polisin yaralandığı, 176 gösterici hakkında yasal işlem yapıldığı açıklandı.

Sırbistan geneline yayılan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (2)

Kaynak: AA

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