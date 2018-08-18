Sırbistan Futbol Federasyonu, Beşiktaş'la Karşılaşacak Partizan'ın Lig Maçını Erteledi

Sırbistan Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Liginde Beşiktaş ile karşılaşacak Partizan'ın pazar günü oynaması gereken Süper Lig maçının ertelendiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sırbistan Süper Ligin 5. haftasında oynanması planlanan Partizan-Rad karşılaşması için iki kulübün erteleme talebinin kabul edildiği duyuruldu.

Söz konusu kararın, 23 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak Partizan'a "tam destek" sağlamak amacıyla verildiğinin belirtildiği açıklamada, Sırbistan futbolu için önem taşıyan bu müsabaka öncesi gösterdiği anlayış ve saygı için Rad Kulübüne teşekkür edildi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA BÜYÜK BİR TARAFTAR DESTEĞİ BEKLENİYOR

Açıklamada, Partizan'ın Avrupa Ligi grup aşamasında yer almasının ülke puanını önemli ölçüde artıracağı ve bunun tüm Sırp kulüplerinin faydasına olacağı için söz konusu Süper Lig maçının ertelendiği ifade edildi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan, ateşli seyircisiyle dikkati çekiyor. İç saha maçlarını başkent Belgrad'daki yaklaşık 32 bin kişilik Partizan Stadında oynayan siyah-beyazlılar, her maçını büyük bir taraftar desteği altında yapıyor.