Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdi mi? Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışmalar şiddetlendi
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Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdi mi? Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışmalar şiddetlendi

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini işgal eden Ermenistan'ın teçhizatını nereden karşıladığı merak ediliyordu. Sırp yetkililer açıkladı! Azerbaycan'ın tepkisi ne oldu? Dağlık Karabağ nerede? Karabağ son durumu

Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdi mi? Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışmalar şiddetlendi
22.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:59

Sınırdaki çatışmaların şiddetlendiği bu dönemde Sırbistan, Ermenistan'a silah sattığını kabul etti. Sırp yetkililer tarafından yapılan açıklama sonrası Sırbistan'ın Azerbaycan'daki maslahatgüzarı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini işgal eden ve son olarak stratejik Tovuz bölgesine saldıran Ermenistan, buradaki saldırıda Sırbistan üretimi silahları kullandı. Ermenistan'a silah sattıklarını doğrulayan Sırbistan Ticaret Bakanı Rasim Ljajic, "Erivan'a ambargo uygulanmıyor" dedi.

SIRBİSTAN ERMENİSTAN'A SİLAH GÖNDERDİ Mİ?

Özel şirketlerin silah satışlarında yer aldığını belirten Ljajic, "Devlete ait şirketler bu sevkiyatta yer almamıştı. Hangi şirket olduğunu söyleyemem, ama genelde tüfek ve tabanca sağladığı biliniyor. Söz konusu olan bir milyon eurodan küçük bir miktar, kargo mayıs veya haziranda teslim edilmişti" ifadesini kullandı.

AZERBAYCAN DURUMA TEPKİSİZ KALAMADI

Sırbistan'ın Azerbaycan'daki maslahatgüzarı Danitsa Veinoviç, Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşandığında Ermenistan'a silah gönderdikleri gerekçesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Veinoviç'i kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Sırbistan'dan Ermenistan'a havan topu ve çeşitli kalibreli mermilerden oluşan büyük miktarda mühimmat gönderildiğine dair güvenilir ve doğrulanmış bilgilere sahip olduklarını belirtti.

12 TEMMUZ'DAKİ SALDIRIDA TOP VE HAVANLAR KULLANILDI

Ermenistan'ın 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde başlattığı saldırılarda daha çok top ve havanları kullandığını hatırlatan Halefov, saldırılar sonucu Azerbaycan ordusundan biri general 12 asker ile 1 sivilin şehit olduğunu belirtti.

DAĞLIK KARABAĞ NEREDE? KARABAĞ SON DURUMU

Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı bölge, Azerbaycan Ermenistan sınırında yer almaktadır. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak hiçbir ülkenin tanımadığı bölge olarak da geçmektedir. Bölge sebebiyle 1922'de iki ülke savaşa sürüklendi, günümüzde çatışmalar yeniden şiddetlendi.

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