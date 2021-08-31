Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sırbistan'daki Türk...

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sırbistan'daki Türk yatırımcıların varlığı bizi çok memnun ediyor, Sırp piyasasında Türk yatırımlarının büyük önemi var" dedi.