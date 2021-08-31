Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sırbistan'daki Türk...
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Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sırbistan'daki Türk...

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Sırbistan'daki Türk...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sırbistan'daki Türk yatırımcıların varlığı bizi çok memnun ediyor, Sırp piyasasında Türk yatırımlarının büyük önemi var" dedi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sırbistan'daki Türk yatırımcıların varlığı bizi çok memnun ediyor, Sırp piyasasında Türk yatırımlarının büyük önemi var" dedi. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

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Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sırbistan'daki Türk... - Haberler
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