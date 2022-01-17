Sırbistan Dışişleri Bakanı: Gel Djokovic, özgürlük diyarında seni bekliyoruz

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, dün Avustralya Federal Mahkemesinin Novak Djokovic hakkında aldığı kararı eleştirerek, "Novak Djokovic acele et. Seni burada, özgürlük ve haysiyet diyarında bekliyoruz" dedi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, dün Avustralya Federal Mahkemesinin Novak Djokovic hakkında aldığı kararı eleştirerek, "Novak Djokovic acele et. Seni burada, özgürlük ve haysiyet diyarında bekliyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Starovic, "Sözlü bir suçtan hüküm giydi. Kamusal gösterimler için sınır dışı edildi. Hem Orwellvari hem de Kafkaesk (tehdit edici, korkutucu) bir olay örgüsü. Novak Djokovic acele et. Seni burada, özgürlük ve haysiyet diyarında bekliyoruz" dedi.

Vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic, vize iade talebinde bulunarak tekrar Avustralya Mahkemesi'ne başvurdu. Yapılan duruşmada Avustralya Federal Mahkemesi Başyargıcı James Allsop, Djokovic'in vize iade talebinin oybirliğiyle reddedildiğini duyurdu. Kararın ardından Djokovic, Avustralya'dan ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri