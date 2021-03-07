Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç'in telefonları bin 572 kez dinlenmiş
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Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç'in telefonları bin 572 kez dinlenmiş

07.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:41
Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç'in telefonları bin 572 kez dinlenmiş

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç ve ailesine ait telefonların toplam bin 572 kez dinlendiği açıklandı.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç ve ailesine ait telefonların toplam bin 572 kez dinlendiği açıklandı.

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç ve ailesinin telefonlarının birçok kez dinlendiğini ifade etti. Vulin uzun zamandır telefonların dinlenmesi konusunda istihbarat verileri topladıklarını belirterek, "Sırbistan İçişleri Bakanlığı, Vuciç ve ailesinin telefon konuşmalarının dinlendiğine yönelik somut kanıtlar topladı. Bu kanıtlar doğrultusunda Vuçiç ve ailesinin bin 572 kez telefonlarının dinlendiği tespit edildi" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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