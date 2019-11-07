Sırbistan'dan S-400 açıklaması: 'Paramız yok, almayacağız'

07.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:13

Sırbistan, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini "mali kaynak eksikliğinden dolayı" satın almayacak.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Sırp devlet televizyonu RTS'e verdiği demeçte, "Gördüğüm kadarıyla etkileyici bir sistem. Ama bunu satın alma gibi bir planımız yok. Çünkü otoyol inşaatları ve diğer birçok dev projeye yaptığımız yatırımlardan dolayı bunu ödeyecek paramız yok." açıklamasında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle