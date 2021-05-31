Sırbistan'dan Çekya'ya 100 bin doz aşı hediyesi
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Sırbistan'dan Çekya'ya 100 bin doz aşı hediyesi

Sırbistan'dan Çekya'ya 100 bin doz aşı hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sırbistan, Çekya'nın Covid-19 salgını ile mücadelesine destek amacı ile 100 bin doz aşı hediye etti.

Sırbistan, Çekya'nın Covid-19 salgını ile mücadelesine destek amacı ile 100 bin doz aşı hediye etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Çekya Başbakanı Andrej Babis, 19 Mayıs'ta Çekya'nın başketin Prag'ta bir araya gelmiş, Vucic Çekya'ya 100 bin doz Pfizer-BioNTech aşısı hediye etme sözü vermişti. Cumhurbaşkanı Vucic'in söz verdiği 100 bin doz aşı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Prag'a yola çıktı. Uçağın kalkışında, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabi ve Çekya'nın Belgrad Büyükelçisi Tom Kuchta hazır bulundu.

Başbakan Babis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Belgrad'daki askeri uçağımız Sırbistan'ın bize bağışladığı 100 bin 620 aşıyı aldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic 19 Mayıs'ta buradaydı ve bu süreci 12 gün gibi kısa sürede tamamladık. Hem Sayın Aleksandar Vucic'e hem de Çek ordusu ile Sağlık Bakanlığı yetkililerimize teşekkür ederim" dedi.

AŞI SÖZÜ VEREN BİRÇOK ÜLKEDEN AŞILAR GELMEDİ

Aşılar Prag'a ulaşmasının ardından Vseobecne Üniversite Hastanesine götürülecek ve Devlet İlaç Kontrol Enstitüsünün (SKL) incelemesinin ardından kullanılmaya başlanacak. Macaristan, Avusturya ve Slovenya ve Slovakya da bahar aylarında Çekya'ya aşı sözü vermişlerdi fakat bu ülkelerden bugüne kadar Çekya'ya ulaşan bir aşı sevkiyatı olmadı.

ÜLKE GENELİNDE 1,44 MİLYON KİŞİ TAMAMEN AŞILANDI

Çekya'da aşılamada Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları kullanılıyor. 10,5 Milyon nüfusa sahip olan Çekya'da bugüne kadar 5,2 milyondan fazla doz aşı uygulanırken, 1,44 milyondan fazla insan ise tam olarak aşılandı.

Çekya'da Sağlık Bakanlığı'nın dünkü verilerine göre 491 yeni vaka tespit edilirken 3 kişi de hayatını kaybetti. Korona virüs salgının başından bu yana Çekya'da 30 bin 108 kişi hayatını kaybederken, 1 milyon 661 bin 272 kişi de enfekte oldu.

(Özgür Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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