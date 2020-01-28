Sırbistan'daki Türkiye mezunlarından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası

28.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:58

NOVİ Sırbistan'daki Türkiye Mezunları Derneği (ASMAT-TUMED) tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Üniversite eğitimlerini Türkiye'de alan dernek üyeleri, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar'da başlattıkları kampanyaya, Sırbistan'daki tüm kurum ve kuruluşlardan destek olmalarını istedi.

Dernek Başkanı Nazim Licina, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Elazığ ve Malatya'daki depremin yaralarını sarmak için önemli adımlar attığını vurgulayarak, "Belki biz çok büyük yardımlar ulaştıramayacağız ama depremzedelerin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Zira Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki depremzedelere yardım" sloganıyla bir hafta boyunca toplanacak yardımların, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği aracılığıyla Türk Kızılaya teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: AA