Sırbistan'daki karantina protestolarına polis müdahalesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sırbistan'daki karantina protestolarına polis müdahalesi

Sırbistan'daki karantina protestolarına polis müdahalesiEnis TABAKBELGRAD, (DHA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da önceki gün başlayan karantina protestoları dün de devam etti.

Sırbistan'daki karantina protestolarına polis müdahalesi
09.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:35

Sırbistan'daki karantina protestolarına polis müdahalesi

Enis TABAKBELGRAD, (DHA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da önceki gün başlayan karantina protestoları dün de devam etti. Polis ve eylemciler arasında arbedeler yaşandığı ve polisin sert müdahalesi kameralara yansıdı.

Sırbistan'da son günlerde artan koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı kararı protestoların başlamasına neden oldu. Eylemciler parlamento binasına girmiş ve polisin sert müdahalesiyle çok sayıda kişi yaralanmıştı. Sırbistan hükümetinin koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında aldığı tedbirleri protesto etmek için Salı günü başlayan gösteriler, dün gece de devam etti.

POLİSİN ŞİDDETİ KAMERALARA YANSIDI

Binlerce Sırp göstericinin hükümeti protesto etmek için tekrardan parlamento binasına girmek istemesiyle polisten biber gazıyla müdahale geldi. Çıkan arbedelerde çok sayıda kişi yaralandı.

43 POLİS, 20 EYLEMCİ YARALANDI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç dün düzenlediği basın toplantısında, ülkede barışı ve huzuru kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Önceki gün protestolar sırasında 20'nin üzerinde kişi gözaltına alındığı ve 43 polis ile 20 eylemcinin yalandığı açıklanmıştı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti Güncel
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı'da patlama
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı'da patlama
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Ozan Güven Mabel Matiz Acun Ilıcalı
Spor Falcao Fatih Terim Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Sırbistan'daki karantina protestolarına polis müdahalesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 12:07:53. #1.15#
title