Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestoların dördüncü günü olaylı geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestoların dördüncü günü olaylı geçti

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yeni salgın tedbirlerinin açıklanmasının ardından başlayan ancak ülke geneline yayılarak geniş katılımlı hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerin dördüncü günü olaylı geçti.

11.07.2020 02:35 | Son Güncelleme: 11.07.2020 02:50

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yeni salgın tedbirlerinin açıklanmasının ardından başlayan ancak ülke geneline yayılarak geniş katılımlı hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerin dördüncü günü olaylı geçti.

Bugün de Belgrad'daki ulusal meclis önünde toplanan binlerce gösterici, binanın önündeki polis bariyerlerini yıkarak emniyet mensuplarına ve meclise şişe ve torpil attı.

Protestoları takip eden basın mensuplarına saldırarak onları olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan bir grup gösterici, meclis binasının girişinde meşale yaktı.

Sakin başlayan protestolarda bazı grupların şiddete başvurması üzerine, polisin de ek güvenlik tedbirleri aldığı gözlendi.

Meclis binası önünde düzenlenen protestoda, göstericiler arasında çıkan arbedede ise bir kişinin ayağından bıçaklandığı ve bıçaklayan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu arada, Anadolu Ajansının (AA) protestoları takip eden serbest foto muhabiri Milos Miskov da göstericilerden attığı tuğla parçasının başına isabet etmesiyle yaralandı. Acil servise kaldırılan Miskov'un sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, Novi Sad şehrindeki protestoda ise göstericiler Novi Sad ile Belgrad arasındaki otoyolu kapamak istese de polisin müdahalesiyle bu girişimlerinden vazgeçti.

Nis şehrinde ise göstericiler şehir merkezinde protesto yürüyüşü yaparak, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Gösteriler 7 Temmuz'da başladı

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ülkedeki Kovid-19 vakalarının yeniden artması üzerine Belgrad'da hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından binlerce insan 7 Temmuz Salı günü meclis binası önünde toplanarak kararı protesto etmişti. Binaya zorla girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında arbede yaşanırken göstericiler, gece boyunca süren protestonun ardından polisin güç kullanması üzerine geri çekilmişti.

İkinci gününde diğer şehirlere yayılan gösterilerde çok sayıda polis ve gösterici yaralanırken, dün akşamki gösteriler ise olaysız tamamlanmıştı.

Başbakan Ana Brnabic, dün yaptığı açıklamada, salgınla mücadele Belgrad için yeni tedbirler aldıklarını ancak bunlar arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmadığını açıklamıştı.

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestoların dördüncü günü olaylı geçti

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti Ekonomi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır Güncel
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması...
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti Politika
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler Politika
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi Güncel
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti için resmi teklif yaptı
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti için resmi teklif yaptı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray'ın yeni sezondaki zararı 450 milyon TL'yi bulacak
Şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray'ın yeni sezondaki zararı 450 milyon TL'yi bulacak
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Kemal Sunal Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Temmuz Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestoların dördüncü günü olaylı geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 03:20:32. #1.14#
title