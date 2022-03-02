Sırbistan'da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri 3 Nisan'da yapılacak - Haberler

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Sırbistan'da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri 3 Nisan'da yapılacak

AA, Ahmet Nurduhan - Güncel
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Sırbistan'da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri 3 Nisan'da yapılacak

Sırbistan Meclis Başkanı İvica Dacic, Sırbistan'da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için halkın 3 Nisan'da sandık başına gideceğini duyurdu.

Sırbistan Meclis Başkanı İvica Dacic, Sırbistan'da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için halkın 3 Nisan'da sandık başına gideceğini duyurdu.

Seçim çalışmalarının bugün itibarıyla başladığını belirten Dacic, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için aday listesinin en son 12 Mart gece yarısına kadar teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Dacic, "Seçimlerdeki tüm katılımcılara bol şans diliyorum, sonunda en yüksek karar merci halk olacaktır." dedi.

Sırbistan'da yapılacak seçimlerde iktidardaki Sırbistan Sosyalist Partisi ve Sırp İlerleme Partisinin mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i destekleyeceği belirtildi.

Sırbistan'da 2 Nisan 2017'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimlerini Vucic kazanmıştı.

Ülkede Boşnak ve Macar nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde de sandıktan Vucic birinci çıkmıştı.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

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