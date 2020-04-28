Sırbistan'da OHAL'in ardından ilk kez meclis toplantısı yapıldı Sırbistan'da 15 Mart'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin ardından bugün ilk kez meclis toplantısı yapıldı.

Sırbistan'da 15 Mart'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin ardından bugün ilk kez meclis toplantısı yapıldı. Milletvekillerinin ve kabine üyelerinin katıldığı toplantı öncesi, katılımcıların ateş ölçümü yapıldı. Toplantıya katılanların hepsi maske ve eldiven taktı.

Başbakan Ana Brnabic, burada yaptığı konuşmada, salgının en başından beri iki temel hedefleri olduğunu belirterek, bunlarının ilkinin sağlık sitemini, ikincisinin de yaşlı ve kronik hastalığı olanların yaşamlarını korumak olduğunu söyledi.

Brnabic, vaka/ölüm oranlarına bakıldığında yüzde 1,9 ile Sırbistan'ın bölge ülkeleri arasında en iyi durumda olduğunu kaydeden Brnabic, yapılan test sayısında ise ikinci sırada yer aldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA