Sırbistan'da kreşler yeniden açıldı - NİS Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirleri kaldırmayı sürdüren Sırbistan'da yeniden açılan kreşler, büyük oranda boş kaldı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirleri kaldırmayı sürdüren Sırbistan'da yeniden açılan kreşler, büyük oranda boş kaldı. Hükümet, yalnızca başka bir seçeneği olmayan çalışan ailelerin çocuklarını kreşe bırakmaları çağrısında bulunurken, dün yeniden çalışmaya başlayan kreşlere çok az sayıda çocuk gitti.

Kaynak: AA