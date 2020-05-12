Sırbistan'da kreşler yeniden açıldı - NİS
Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirleri kaldırmayı sürdüren Sırbistan'da yeniden açılan kreşler, büyük oranda boş kaldı.
12.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:11
Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirleri kaldırmayı sürdüren Sırbistan'da yeniden açılan kreşler, büyük oranda boş kaldı. Hükümet, yalnızca başka bir seçeneği olmayan çalışan ailelerin çocuklarını kreşe bırakmaları çağrısında bulunurken, dün yeniden çalışmaya başlayan kreşlere çok az sayıda çocuk gitti.
Kaynak: AA