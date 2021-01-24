Sırbistan'da, Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan türü tespit edildi
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Sırbistan'da, Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan türü tespit edildi

24.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:44
Sırbistan'da, Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan türü tespit edildi

Sırbistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Sırbistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Başkent Belgrad'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türünün, Londra'dan gelen bir yolcuda tespit edildiğini belirterek, "Temasta bulunduğu tüm kişiler belirlendi. Durum kontrol altında. Bağlantılı olan herkes karantinaya alındı. Yayılırsa, bu bizim için cehennem olur." dedi.

Ülkesinin 19 Ocak'ta kitlesel aşılamaya başladığını anımsatan Vucic, "Bugün içerisinde ise 50 bin kişinin aşılanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Vucic, aşı temini noktasında görüşmelerin devam ettiğini aktararak, "günümüzde aşı almanın nükleer silah almaktan daha zor hale geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

Balkanlar'da aşılama kampanyasına ilk başlayan Sırbistan'ın, halihazırda Pfizer/BioNTech, Sputnik V ve Sinopharm aşılarını tedarik ettiğini hatırlatan Vucic, "Şimdiye kadar 1 milyon 150 bin doz aşı temin ettik. Yaklaşık 8 milyon daha sipariş ettik ancak daha elimize ulaşmadı." ifadesini kullandı.

Sırbistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Darija Kisic Tepavcevic de aşılama kampanyasına ilginin oldukça yüksek olduğunu söyleyerek, Sırbistan'da bugüne kadar 172 bin kişinin aşılandığını vurguladı.

Bu arada, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 382 bin 285 olarak kaydedilirken, şimdiye kadar virüs nedeniyle 3 bin 868 kişi de yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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